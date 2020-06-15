Церемонию вручения «Оскара» перенесли

15.06.2020, 22:30, Новости дня

Церемонию вручения кинопремии «Оскар», запланированную на февраль, решено перенести, сообщила Американская академия киноискусств.

Академия сообщила, что номинантов объявят 15 марта, а сама церемония состоится 25 апреля 2021 года. Кроме того, 9 февраля представят шорт-листы претендентов на награду в ряде категорий, передает ТАСС.

Киноакадемия США пояснила, что перенос обусловлен пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».

В апреле сообщалось, что организаторы кинопремии из-за ситуации с коронавирусом приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.