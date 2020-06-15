Россия подняла истребители для перехвата бомбардировщиков США

15.06.2020, 22:25, Разное

ВКС России подняли в воздух истребители Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков В-52H и нескольких самолетов НАТО над Балтийским морем. В Минобороны России отметили, что авиация США и НАТО не нарушала российских границ.

Известно, что самолеты западных стран выполняли маневры в рамках учений “Балтопс-2020” над нейтральными водами Балтики.