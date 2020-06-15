“Укроборонпром” отменил приказ об увольнении главы ГП “Антонов” и выпустил новый

15.06.2020, 22:18, Новости дня

Госконцерн “Укроборонпром” отменил приказ об увольнении Александра Донца с должности президента госпредприятия “Антонов” от 9 июня в связи с тем, что в этот день Донец был на больничном. Глава ГП “Антонов” в соответствии с новым приказом считается уволенным с 15 июня, говорится в заявлении “Укроборонпрома”.

В концерне подчеркнули, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Окружной админсуд Киева восстановил Донца в должности, потому что “ни иска, ни каких-либо решений суда по этому поводу “Укроборонпром” по состоянию на вечер 15 июня не получал, а судебные акты отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений”.

“В то же время вызывает удивление обращение Донца с иском в административный суд, ведь концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностным лицом государственной службы, а значит, не существует юридических оснований для обращения в административный суд”, – сказано в заявлении.

Гендиректор “Укрооборонпрома” Айварас Абромавичюс отметил, что Донец пытается “использовать недостатки судебной системы и несовершенство правового поля”.

“Донец выбрал путь войны с предприятием и коллективом, которым он руководил почти два года. Это его право, так же, как и право обращаться в суд. Мы уверены в своей правоте и будем дальше поднимать с колен легенду отечественного авиапрома”, – заявил он.

Александр Донец возглавляет “Антонов” с 2018 года. 9 июня стало известно, что Абромавичюс решил уволить главу предприятия на основании результатов проверки, которая проводилась в апреле – мае.

“По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государства и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины”, – сообщили в “Укроборонпроме”.

На странице ГП “Антонов” в Facebook в тот же день появилось заявление трудового коллектива с требованием оставить Донца на должности (на данный момент это сообщение удалено).

15 июня адвокатская фирма, представляющая интересы Донца, сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил действие решения “Укроборонпрома” и запретил предпринимать какие-либо действия по смене руководителя ГП “Антонов”.

На официальном сайте “Антонова” сказано, что с 10 июня обязанности руководителя предприятия выполняет Александр Лось.