Суд избрал меру пресечения Стерненко

15.06.2020, 22:18, Новости дня

Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому в деле об убийстве одесскому активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, решение объявил судья Владимир Бугиль.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Стерненко после объявления решения заявил, что не знает, как выполнять определение суда. Он утверждает, что адресом отбывания домашнего ареста указан адрес воинской части в Одессе. Активист заявил, что будет оставаться в судебном зале, пока Бугиль не разъяснит, как выполнять это решение.

Цілодобовий домашній арешт…АЛЕ за адресою прописки — у ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ, куди мене навіть не пустять. Хоча вони… Posted by Сергій Стерненко on Esmaspäev, 15. juuni 2020

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня. Обвинение настаивает на круглосуточном домашнем аресте для активиста, в то же время несколько народных депутатов и известных общественных деятелей заявили о готовности взять его на поруки.