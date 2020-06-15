 

Церемонию вручения “Оскаров” в 2021 году перенесли

15.06.2020, 22:18, Новости дня

Академия кинематографических искусств и наук США перенесла ежегодную церемонию вручения кинопремии “Оскар” в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Как следует из сообщения, которое появилось 15 июня в Twitter академии, вручение наград за 2020 год пройдет 25 апреля 2021 года. Ранее церемония была намечена на 28 февраля.

Таким образом, крайний срок подачи фильмов на соискание “Оскара” также сдвигается – на 28 февраля. Шорт-лист будет составлен 9 марта, а номинантов объявят 15 марта.

It’s true! Next year’s #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here’s what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021
– Nominations will be announced on March 15, 2021
– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020

Организаторы не исключали, что мероприятие может быть отменено или отложено в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что к участию в конкурсе допустят фильмы, выходившие в 2020 году онлайн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США инфицировано 2,1 млн человек, 115,9 тыс. скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Ростуризм предложил первый шаг по восстановлению отрасли

20.04 / Лолита Милявская: Не знаю ни одного президента, который бы любил свой народ. А Путин? Когда долго живешь с одним народом, как с одной женой, уже нюансы не замечаешь

16.04 / Благополучная Германия не спешит раскошелиться на помощь союзникам

25.05 / Украинцы выпустили игру, в которой Гитлеру нужно возглавить парад на Красной площади

29.04 / Подаренного Путиным кота поместили в Японии на карантин

06.05 / Компания Volvo отчиталась по продажам за апрель

15.06 / В России возбудили около 200 дел из-за “фейков” о коронавирусе – “Агора”

13.04 / Оказание услуг каршеринга приостановили в Петербурге

03.06 / Немецкие СМИ нашли «русский след» в кораблях Маска

24.04 / Группа Bellingcat выпустила расследование о полковнике ФСБ Егорове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска