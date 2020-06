Церемонию вручения “Оскаров” в 2021 году перенесли

Академия кинематографических искусств и наук США перенесла ежегодную церемонию вручения кинопремии “Оскар” в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Как следует из сообщения, которое появилось 15 июня в Twitter академии, вручение наград за 2020 год пройдет 25 апреля 2021 года. Ранее церемония была намечена на 28 февраля.

Таким образом, крайний срок подачи фильмов на соискание “Оскара” также сдвигается – на 28 февраля. Шорт-лист будет составлен 9 марта, а номинантов объявят 15 марта.

It’s true! Next year’s #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here’s what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020

Организаторы не исключали, что мероприятие может быть отменено или отложено в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что к участию в конкурсе допустят фильмы, выходившие в 2020 году онлайн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США инфицировано 2,1 млн человек, 115,9 тыс. скончались.