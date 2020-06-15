Эксперт объяснила разницу между протестами в США и Британии

15.06.2020, 22:08, Новости дня

«Погромы в Британии связаны с проявлением не расового вопроса, как в США, а религиозного экстремизма», — сказала газете ВЗГЛЯД профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, комментируя беспорядки в Лондоне, в результате которых пострадали больше 20 полицейских.

«Среди той части темнокожего населения Британии, которое восприимчиво к пропаганде религиозной нетерпимости, в последнее время начало расти число приверженцев исламизма. Это сигнал того, что не все вопросы решены, что британские чернокожие считают себя дискриминируемыми», – сказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

По мнению эксперта, беспорядки в Великобритании (которые, как и погромы в США проходят под лозунгом Black Lives Matter – «Жизнь чернокожих имеет значение») начались по причинам, скорее, экономического, нежели расового характера. «К чернокожим в Великобритании всегда относились лояльно. Они воспринимались как люди одной с британцами культуры», – отметила Еремина. «С другой стороны во время беспорядков 2011 года именно радикально настроенные представители чернокожего населения были самым активным звеном – и похоже, что-то подобное происходит и сейчас», – добавила собеседница.

Вторая особенность беспорядков в Британии – в ответ на акции движения за права чернокожих, погромы устроили футбольные болельщики и правые радикалы, отметила Еремина. В частности, столкновения с полицией имели место в Лондоне в минувшую субботу. Премьер Борис Джонсон пригрозил показать британским футбольным фанатам «всю силу закона». Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что из-за акций протеста в Лондоне пострадали двадцать полицейских, более ста человек задержаны.

По американскому образцу, участники движения в защиту чернокожих начали войну с монументами «расистам» – в частности, объектом атаки вандалов стал памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне. «На мой взгляд, премьер Джонсон обоснованно заявляет, что это целенаправленная атака на британские устои, которая может ударить, в том числе и по политической системе, партийному устройству страны и нарушить и без того хрупкое общественное равновесие», – отметила Еремина.

По словам эксперта, сегодня британская пресса ищет виновных, не особо углубляясь в истинные причины происходящего. В первую очередь, журналисты обвиняют правительство, говоря, что премьер-министр Джонсон не предусмотрел погромы и не принял меры после начавшихся в США протестов. Также британские СМИ винят главу США Дональда Трампа в том, что он создал дисбаланс в международных отношениях и вызвал недовольство самых различных слоев населения в странах Европы.

«В условиях Брекзита, когда британское общество расколото на два лагеря, складывается ситуация порохового погреба и для вспышки недовольства достаточно небольшой искры, – полагает Еремина. – Это и произошло. Вспомните, например, протесты «желтых жилетов», которые распространились по всему миру. В Британии они вспыхнули в первую очередь, сразу после Франции. Тогда тоже полиция Соединенного Королевства оказалась не готова к такому сценарию, притом, что радикальная часть британского общества очень активна и готова действовать при любом удобном поводе».

Напомним, что поводом для протестов в США, которые позже распространились на страны Западной Европы, стала гибель задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. В конце этой недели в Атланте от действий полиции погиб еще один афроамериканец, после чего в городе начались новые погромы.