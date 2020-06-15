 

Появилось видео ссоры историка Соколова и убитой аспирантки

15.06.2020, 22:08, Новости дня

СМИ опубликовали видеозапись, которую, предположительно, сделал историк Олег Соколов во время ссоры с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко.

«Сделана она была самим обвиняемым на мобильный телефон и содержится в материалах дела», – пишет «Мойка78».

Видеозапись, которая фиксирует финал ссоры, длится менее минуты.

«Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня!» – кричит девушка на видео, «то и дело срываясь на табуированную лексику», как пишет издание, отмечая, что мат из записи убрали.

В ответ Ещенко слышит: «Не уйду с дороги». Девушка просит: «Уйди… Я тебя не люблю больше». 

«Я понял. Я это понял», – отвечают ей.

Затем Ещенко пытается уйти, но ее толкают обратно в комнату.

«За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто?!» – кричит она.

Ещенко выбивает телефон из рук снимавшего и убегает. При этом она говорит, что «ее телефон Соколов «еще сильнее швырнул», а затем бежит вниз по парадной лестнице, крича ругательства», информирует издание.

«Мойка78» отмечает, что «с собой у Анастасии, одетой в легкую домашнюю одежду, был только мобильный телефон», и предполагает, что «именно за верхней одеждой и вернулась в квартиру Соколова аспирантка, что в итоге и стоило ей жизни».

В ноябре 2019 года историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он попытался избавиться от трупа, расчленив и выбросив его в реку, но был задержан.

В середине марта расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд. Соколов признался в убийстве, согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. По результатам экспертизы Соколова признали вменяемым.



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