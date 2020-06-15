Обнулить голосование

15.06.2020, 22:06, Разное

У власти есть реальный шанс проиграть псевдореферендум о Конституции.

Чем ближе 1 июля, тем большую драматичность приобретает предстоящее действо, названное всенародным голосованием. Собственно, драматургия была заложена с самого начала, когда власти зачем-то понадобилось вносить поправки в действующую Конституцию. Никто не понимал, какой в этом смысл. Крупнейшие конституционалисты подробно проанализировали предложенные поправки и доказали, что их внесение меняет суть неприкосновенных первых глав Конституции.

Смысл прояснился, когда было объявлено обнуление президентского срока В. В. Путина.

С этого момента изменение основного закона страны стало вызовом для каждого гражданина России.

Провернуть операцию быстро, как планировали, не удалось — вмешался коронавирус. Но и откладывать не собирались. В условиях пандемии, которая еще не пошла на спад, придумали «защитные» меры, придавшие всей процедуре голосования абсолютно карикатурный вид, а главное — максимально затрудняющие контроль со стороны наблюдателей.

Ситуация еще более обострилась из-за опросов общественного мнения, с которыми наверняка знакомят Путина. Они показывают, что возможность власти проиграть голосование реально существует.

И тут ударили тяжелые орудия. Представитель славных органов ВЧК–НКВД–КГБ–ФСБ Николай Патрушев дал интервью газете «Аргументы и факты», в котором он обвиняет фактически всех противников поправок к Конституции, российскую оппозицию, лидеров протестного движения и неправительственные общественные организации в том, что они привержены западным «демократическим ценностям и идеалам свободы».

Николай Патрушев. Фото: РИА Новости

Этим заявлением Патрушев выдвинул себя на первые роли на политической арене. Может быть, силовики хотят играть собственную игру в этот смутный период и перехватить власть?

Но нет, Кремль в курсе. На вопрос о том, поддерживают ли в Кремле такие заявления, Песков ответил: «Безусловно».

Участники Конгресса интеллигенции опубликовали на сайте «Эха Москвы» обращение к российским гражданам в защиту основных ценностей Конституции РФ. Его подписали десятки известных представителей гражданского общества: деятели культуры, ученые, журналисты, правозащитники, политики. Среди них Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Андрей Макаревич, Андрей Смирнов, Владимир Мирзоев, Лев Шлосберг, Михаил Касьянов, Борис Вишневский, Дмитрий Гудков и многие, многие другие. Этот документ объединяет всех, кто категорически не принимает поправки — и тех, кто будет голосовать против них, и тех, кто считает, что эту унизительную процедуру надо просто игнорировать.

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В заявлении подчеркивается, что объединение всех оппозиционных сил сейчас остро необходимо. Впереди выборы, на которых мы должны поставить точку во всех этих играх власти и спецслужб. За год до выборов в Госдуму РФ надо добиться, чтобы они прошли в соответствии с основными положениями Конституции, закрепленными в ее первых двух главах. Чтобы были зарегистрированы и допущены к выборам все партии. Чтобы были сняты все фильтры и ограничения, направленные на недопуск к выборам оппозиционных кандидатов и инакомыслящих гражданских активистов.

Лев Пономарев

правозащитник, специально для «Новой»

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