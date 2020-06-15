Мнение: Обменный фонд?

15.06.2020, 22:05, Разное

Американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже (ст. 276 УК), Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Не следил за этим делом пристально, подробностей не знаю. Их вообще мало кто знает, потому как, дело рассматривалось в закрытом режиме, из-за того, что материалы дела «содержат сведения, составляющие государственную тайну» (возможно, речь о способах и методах работы спецслужб, которые выследили и приняли американца). Но у меня есть подозрения, что посол США в Москве Джон Салливан прав, когда говорит, что глубоко разочарован приговором «за преступление, вина в котором была абсолютно не доказана».

Хорошо представляю, какие чувства испытывает Джон Салливан. В свое время я тоже был разочарован приговором, вынесенным американским судом Виктору Буту, как говорит осол США, «за преступление, вина в котором была абсолютно не доказана».

И когда адвокат Пола Уилана говорит, что его подзащитного могут обменять на Виктора Бута, мне этот вариант развития событий видится вполне возможным. Обменять жертву одного мутного дела на другую жертву такого же мутного дела – в этом вроде бы нет ничего плохого. Плохо, что от этого обмена, если он состоится, будет веять скверным душком, что на провокацию США, захватившего Бута и сфабриковавшего в отношении него уголовное дело, Россия ответила такой же провокацией, сфабриковав уголовное дело в отношении Уилана.

На снимках: Пол Уилан и Виктор Бут, фотографии отсюда и отсюда