Число инфицированных в Киеве может достигнуть пяти процентов

15.06.2020, 21:49, Новости дня

КИЕВ – С момента ПЦР-тестирования, коронавирусную инфекцию могут обнаружить у до пяти процентов жителей Киева. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 15 июня во время онлайн пресс-конференции.

«В Киеве сегодня самый высокий показатель ПЦР-тестирования – более 85 тестов на сто тысяч жителей города. Отмечу, что из всех сделанных тестов на выявление коронавируса не более пяти процентов оказываются положительными. В целом же тем, кто заболел, делают два теста. Первый – для выявления болезни, и второй – когда человек клинически выздоровел», – сказал Виталий Кличко, сообщает Официальный портал Киева.

По состоянию на 1 февраля 2020 года постоянная численность населения Киева составляла более 2,92 млн. человек. Эти данные сообщает Главное управление статистики города на Официальном портале Киева.

Министерство охраны здоровья сообщает, что к переходу ко второму этапу карантина к 15 июня оказались не готовы город Киев и десять регионов: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская и Черновицкая области Украины.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 июня в Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умерли.

Коронавирус в мире

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которых распределило в «красную» и «зеленую» зоны по показателям заболеваемости COVID-19. Согласно решению правительства Украины, государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, в которых количество активных случаев заболевания составляет более сорока человек на сто тысяч населения.

Среди самых опасных стран – США, Великобритания, Армения, Беларусь, Россия и Испания, сообщает 15 июня Интернет-издание Украинская правда. В Украине, согласно перечню, только 37 больных на сто тысяч, поэтому она находится в «зеленой» зоне.

Тревожые цифры

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, несмотря на достаточно жесткие карантинные ограничения в столице Украины, предположительно, каждый двадцатый житель, определяемый тестом, как заболевший – это достаточно большой показатель.

«Возможно, сыграло свою роль то, что в Киеве два международных аэропорта, крупный железнодорожный вокзал, Киев – это транспортные ворота Украины, сообщение с областями страны, и это создает проблемы. Однако пять процентов заболевших – это достаточно жесткая цифра», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что за три месяца карантинных ограничений граждане устали не только от недостатка информации, но и от невозможности получить финансирование со стороны государства во время карантинных мер.

«Эта цифра – пять процентов – удар по мэру Кличко, который демонстрирует себя как адепт жестких мер, правда, его на прошлой неделе видели вечером в ресторане, что идет в разрез с карантином», – подчеркивает Евгений Магда.

Политолог считает, что власти следует сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом в регионах, где была высокая мобильность населения, потоки трудовых мигрантов.

Тест для местной власти

Экономист Алексей Лупоносов считает, что борьба с коронавирусом стала тестом для местной власти.

«Если правильно проводили работу, то и заболевших нет, а в Киеве проводили неправильно, если мэр говорит, что растет заболеваемость и нужны карантинные меры. Я, будучи киевлянином, уехал в Одессу, потому что здесь получше, и врачи обеспечены лекарствами и костюмами. Тут совершенно по-другому происходит вопрос мониторинга заболевания. В Киеве не наблюдал, чтобы при обнаружении очага работали по цепочке», – говорит Алексей Лупоносов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что сегодня невозможно дать однозначный ответ на вопрос – эффективно ли в стране до сегодняшнего проводился дня карантин?

«Паники среди людей поубавилось, но люди стали протестовать против бессмысленных ограничений. Например, в местах общепита можно находиться на летних площадках и до 22:00 часов. А что после этого времени? Коронавирус будет активнее?» – отмечает Алексей Лупоносов.