Американские СМИ об интервью Путина телеканалу «Россия1»

15.06.2020, 21:49, Новости дня

Американские СМИ обращают внимание на то, что российский президент Владимир Путин в первом с начала пандемии большом интервью выразил мнение, что волна протестов в США связана с тем, как страна реагировала на пандемию коронавируса.

Как отмечает CNBC, Путин высказал предположение, что эта ситуация «высветила общие проблемы» в США; протесты против расового неравенства и полицейской жестокости он назвал следствием внутреннего кризиса. «Безусловно, то, что произошло, – это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов», – сказал Путин в воскресном интервью российскому телеканалу «Россия 1».

При этом Путин осудил имевшие место в ходе некоторых протестов беспорядки, в том числе снос памятников. Газета New York Times обращает внимание на то, что он назвал это «разрушительным явлением».

«Мы всегда, кстати, еще в Советском Союзе и в современной России с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права», – добавил российский лидер.

Одновременно с этим Путин подчеркнул, что обычно старается избегать комментариев по поводу того, что происходит в других странах.

Путин также сравнил эпидемиологическую ситуацию в двух странах, отметив, что Россия уверенно выходит из кризиса с минимальными потерями, а в США происходит по-другому. При этом, напоминает NYT, самого Путина также критикуют за его реакцию на кризис в сфере здравоохранения.

NYT обращает внимание и на то, что Путин выступил с упреком в адрес противников президента США Дональда Трампа, которые обвиняли Кремль во вмешательстве в выборы 2016 года с целью способствовать его победе: «Когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, проигравшая сторона придумала всяческие небылицы только для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность».