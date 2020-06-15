Эксперт: Макрон слова о защите памятников от погромщиков адресовал консервативной части общества

15.06.2020, 21:48, Новости дня

«Эмманюэль Макрон пытается показать, что он не только либерал и европеист, но еще и поборник сохранения величия Франции. Есть тут и личные амбиции», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая, комментируя обещание президента Франции, что в стране «не уберут ни один из памятников, поставленных героям».

«Заметьте, во Франции не разрушают памятники зачинателям террора времен Французской революции. А ведь по модным в сегодняшней Европе критериям прав человека надо было бы всех их заклеймить как террористов», – отметила политолог, глава Европейского Института демократии и сотрудничества (Париж) Наталия Нарочницкая.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после «первой победы» над коронавирусом необходимо сохранить порядок и социальное согласие. Комментируя охватившие Западную Европу беспорядки, Макрон отметил: Франция будет «бескомпромиссна в отношении расизма, антисемитизма, любой дискриминации», борьба против которых «должна продолжаться и усиливаться». При этом он подчеркнул, что в стране «не уберут ни один из памятников, поставленных героям». Как известно, участники беспорядков в США, Великобритании и Бельгии ведут «войну» с памятниками тем, кого считают «расистами». Но Макрон демонстрирует, что он верен французской традиции, сложившейся за последние столетия – не разрушать изображения деятелей прошлого.

«Макрон – политик, получивший классическое образование, не только либерал и европеист, но и патриот. Запретом сносить памятники он показывает, что он уважает историю своей страны и готов ее защищать», – подчеркнула Нарочницкая.

«Как говорил Карамзин, умение нести бремя свой истории говорит о зрелости нации, – рассуждает эксперт. – Нет ни одного государства, в истории которого не было бы спорных страниц. При этом США и Великобритания оказались абсолютно бессильны перед революционным поворотом истории. Как можно гордиться своими политическими завоеваниями, если все они пали перед уголовным бунтом, чем бы он ни был спровоцирован? Оказывается, вспоминая слова Александра Пушкина, не только в РФ бунт бессмысленный и беспощадный».

«Есть тут и личные амбиции. Со стороны Макрона, это политический шаг, который оценит консервативная часть французского общества, хоть это, возможно не отразится во французских газетах, которые захвачены леволиберальными политиками», – прогнозирует эксперт.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. В частности, во Франции беспорядки произошли в Париже и Марселе. Государственный совет Франции постановил не применять ограничения из-за коронавируса на манифестации, если соблюдаются «профилактические меры».