Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27
15.06.2020, 21:48, Новости дня
Минобороны РФ опубликовало видеозапись перехвата российскими истребителями Су-27 американских бомбардировщиков В-52H и разведывательных самолетов над Балтикой.
Российское военное ведомство подчеркнуло, что полет истребителей выполнялся в соответствии с международными правилами, передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны сообщало, что бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля «на значительном удалении от госграницы».
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