Мнение: Снос памятника Томасу Джефферсону

15.06.2020, 21:40, Разное

С Конфедератами закончат, за Отцов-основателей США возьмутся, там через одного рабовладельцы.

В Портленде протестующие снесли памятник 3-му президенту США рабовладельцу Томасу Джефферсону, который входит в число Отцов-основателей США и чья физиономия украшает купюру в 2 доллара.

Именно Джефферсон внес наибольший вклад в написание Декларации о независимости США. В 2018-м году статую уже украшали https://colonelcassad.livejournal.com/4121605.html надписью "Расист и насильник", поминая рабский труд негров на его плантациях и сожительство с рабыней.



Творческая замена.