База отдыха выплатит 350 тысяч рублей за травмы ребенка об стеклянную дверь

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15.06.2020, 21:30, Новости дня

База отдыха под Рыбинском выплатит 350 тысяч рублей семье пострадавшего ребенка. Деньги начислены в счет компенсации морального вреда в результате травмы от разбитой стеклянной двери.

Отец с пятилетним сыном приехали на базу отдыха зимой 2017 года. Играя в помещении корпуса, пятилетний ребенок не заметил стеклянную дверь и с разбега врезался в нее. Стекла сильно поранили лицо и руки мальчика. Впоследствии остались заметные шрамы.

Отец решил обратиться в суд, чтобы взыскать моральный и физический ущерб от травмирования. База отдыха направила встречный иск потерпевшим. Однако областной суд встал на сторону семьи, утверждая, что стекло в двери не соответствует ГОСТу. Такая конструкция обязана выдерживать столкновение с 45-килограмовым человеком. Мальчик весом 16 килограммов никак не должен был разбить стекло.

Таким, образом, передает ГТРК "Ярославия", суд наложил на базу отдыха штраф в 175 тысяч рублей, судебные издержки, а главное — компенсация семье в 350 тысяч.

Текст:

ГТРК "Ярославия"



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