 

В Ирландии появилось сразу три премьер-министра

15.06.2020, 21:30, Новости дня

В Ирландии утвердили сразу трех премьеров в результате достигнутого соглашения между партиями спустя почти пять месяцев после выборов.

На посту премьера друг друга будут сменять лидер либерально-республиканской партии «Фианна Файл» Михол Мартин, нынешний премьер и лидер правящей до выборов партии «Фине Гэл» Лео Варадкар и лидер «партии зеленых» Имон Райан, передает РИА «Новости».

В таком порядке главы правительства будут сменять друг друга в течение ближайших пяти лет. Мартин останется премьером до декабря 2022 года.

Три партии в программе будущего коалиционного правительства подчеркнули, что на фоне пандемии коронавируса необходимо проявлять особую гибкость для блага страны.

«За несколько коротких месяцев наш мир перевернулся с ног на голову… В борьбе против того, что угрожает нам всем, мы продемонстрировали, что можем удивить самих себя: быстро адаптируясь, создавая новые альянсы и работая вместе так, как мы не ожидали», – сказано в документе.

До сих пор в Ирландии ротации премьеров не было. В стране действовала система, согласно которой, главой кабинета министров становился лидер партии, получившей на выборах большинство, а заместителем премьера – лидер второй по количеству мест партии.

Однако на выборах 8 февраля традиционная двухпартийная система пошатнулась. Самое большое количество мест в парламенте – 38 –  получила «Фианна Файл», однако ее отрыв от конкурентов оказался минимален. «Фине Гэл» получила 35 мандатов. Радикально-республиканская партия «Шинн Фейн» заняла второе место, получив 37 мест в парламенте.

«Шинн Фейн» стала главной оппозиционной партией, а ее лидер Мэри-Лу Макдоналд – лидером оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД публиковала интервью с активистом «Шинн Фейн» Дьярмудом Макдугласом. Макдуглас заявил, что в Ирландии «существует большой запрос на объединение страны».



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