Ученые: Быстрое лечение депрессии у матери положительно влияет на развитие ее ребенка

15.06.2020, 21:30, Разное

Ученые, представляющие Университет Квинсленда, выяснили, что быстрое лечение депрессии у матери положительно воздействует на развитие ее ребенка. Во время исследования были проанализированы данные 892 матерей и 978 детей.

У детей, чьи матери страдают от продолжительной депрессии, чаще встречаются поведенческие проблемы и отклонения в развитии. Эксперты использовали результаты Австралийского продольного исследования женского здоровья, чтобы сравнить уровни депрессии матерей до беременности, в период вынашивания ребенка и после его рождения. Как оказалось, длительность состояния имела более важную роль, по сравнению с периодом.

По словам доктора Катрины Мосс, депрессию пришлось пережить один раз каждой пятой, а 11% матерей сталкивались с этим нарушением повторно. Чем дольше жительница страдала из-за материнской депрессии, тем сложнее было ребенку. Наличие депрессии в период беременности может нанести большой и непоправимый ущерб развитию плода. Это должно беспокоить будущих мам, однако следует постараться уменьшить симптомы состояния. Лучше обнаружить и вылечить материнскую депрессию как можно раньше, не дожидаясь последствий, – заключила эксперт.