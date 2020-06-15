Психолог объяснила поступок занявшихся сексом на публике в центре Москвы

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15.06.2020, 21:16, Новости дня

Пара, занявшаяся сексом на Хохловской площади в Москве, которую называют Ямой, вероятно, пыталась таким способом привлечь внимание и удивить, предположила кандидат психологических наук, сексолог Евгения Зоткина.

«Во-первых, самоизоляция на всех повлияла и продолжает влиять. (…) Что они хотели – конечно, можно предположить, что они так соскучились и забыли обо всем на свете. Хотя, в общем, наверное, вряд ли. Хотели ли они эпатировать? Да, может быть, есть люди, есть пары, которым нравится подстегивать сексуальное влечение экстремальной ситуацией», – сказала эксперт «Царьграду».

Зоткина добавила, что молодые люди, возможно, захотели получить новый опыт. Однако на их поступок повлияла, скорее всего, совокупность различных факторов.

«Часто мотивация не бывает какой-то конкретной. То есть бывает более явная, так скажем, и есть несколько второстепенных. Но, тем не менее, возможно, что это отчасти и желание эксгибиционизма. Наверное, они не каждый раз это делают, это вызывает, может быть, какую-то остроту ощущений. Возможно, это просто, действительно, для них способ каким-то образом привлечь к себе внимание. Мы живем в культуре, когда основной слоган культуры называется «удиви меня», – отметила Зоткина.

Однако, по словам сексолога, пока делать выводы об отношении пары рано, так как их предыстория неизвестна. Но все же Зоткина склоняется к версии эпатажа.

«Все вырвались на свободу. (…) Но не думаю, что они были в таком возбужденном состоянии сознания, что не понимали, что делают. Хотя и такой вариант, конечно, возможен», – отметила она.

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих. Инцидент произошел на Хохловской площади, которую называют Ямой. Вокруг собралась толпа зрителей, многие снимали происходящее на телефон.



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