 

Нейрохирург Тарек Хамди назвал 8 симптомов развития опухолей головного мозга

15.06.2020, 21:09, Разное

Нейрохирург Тарек Хамди назвал 8 симптомов, указывающих на развитие опухолей головного мозга. Этот тип рака очень сложно поддается лечению и нередко приводит к летальному исходу.
Первичные опухоли могут возникать непосредственно в головном мозге и не поражают других органов. Они могут быть как злокачественными, так и доброкачественными. Опасное новообразование, формируется из аномальных клеток, которые раньше были частью тканей головного мозга. На выживаемость влияет место локализации, гистологическая структура и степень дифференциации опухолевых клеток. Важную роль в прогнозе играет стадия болезни, поэтому нужно вовремя заметить опасные “сигналы” организма.

К главным симптомам специалист отнес резкое ухудшение слуха, прогрессирующую потерю чувствительности в конечностях, возникновение судорог, тошноту или рвоту, появившиеся без видимых причин. При появлении перечисленных нейрохирургом признаков необходимо обратиться к врачу. Для установления точного диагноза может понадобится проведение биопсии, МРТ, КТ, ангиографии или электроэнцефалограммы.



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