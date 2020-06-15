Социально ориентированным НКО выдадут президентские гранты на сумму 4,6 млрд рублей

15.06.2020, 21:08, Новости дня

Президентские гранты на общую сумму 4,6 млрд рублей получат 2402 социально ориентированные некоммерческие организации, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

По итогам двух конкурсов 2020 года грантовое финансирование в беспрецедентном объеме – 8,7 млрд рублей – выделяется на реализацию 4419 проектов некоммерческих организаций. Победители очередного конкурса были определены 15 июня на заседании координационного комитета. Заседание провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Впервые мероприятие проходило в дистанционном режиме.

Напомним, на второй конкурс 2020 года поступило рекордное количество проектов – 11 тыс. 85. По решению Координационного комитета поддержку получат 2 тыс. 402 из них на общую сумму 4,6 млрд рублей.

По результатам первого конкурса этого года гранты президента Российской Федерации были предоставлены на реализацию 2017 проектов на общую сумму 4,1 млрд рублей. Таким образом, всего по итогам двух конкурсов 2020 года поддержку получают 4419 инициатив некоммерческих организаций. Его объем беспрецедентен – 8,7 млрд рублей.

В 2016 году гранты выделены на 1581 проект на общую сумму 4,2 млрд рублей; в 2017 году – 3213 проектов на общую сумму 6,7 млрд рублей; 2018 год – 3573 проекта на общую сумму 7,8 млрд рублей; 2019 год – 3772 проекта на общую сумму 7,7 млрд рублей; 2020 год – 4419 проектов на общую сумму 8,7 млрд рублей. При этом впереди еще один – специальный – конкурс, объявленный в понедельник, так что значения будут еще больше.

«Как мы знаем, президент принял решение о дополнительной поддержке некоммерческих организаций, которые помогают социальным группам, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции и введенных ограничений. Из резервного фонда президента на эти цели выделено 3 миллиарда рублей. Среди проектов, набравших проходные баллы, целый пул организаций запланировал работу по преодолению последствий распространения коронавируса. Они полностью соответствуют тематикам, которые Президент обозначил. Поэтому 1 млрд из этой суммы уже сейчас мы можем направить социально ориентированным НКО на реализацию проектов помощи уязвимым группам. Тогда средства они получат уже в июле и смогут сразу приступить к работе», – отметил Сергей Кириенко.

511 проектов, которые тематически связаны с преодолением последствий распространения коронавирусной инфекцией и наиболее пострадавшими целевыми группами, стали победителями второго конкурса 2020 года. Общая сумма их поддержки составляет 1,2 млрд рублей.

Почти половина победивших в этом конкурсе НКО (1133) получает президентский грант впервые. 573 из них стали победителями, впервые приняв участие в конкурсе. Еще 560 НКО ранее участвовали в конкурсах, но не выигрывали. 18 организаций набрали проходные баллы с шестой попытки, 12 организаций – с седьмой и, наконец, 8 организаций побеждают с восьмой попытки.

В этом конкурсе по количеству победивших проектов лидируют грантовые направления: «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (404 проекта на 603 млн рублей) и «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (335 проектов на 638 млн рублей).

В первую очередь это связано с непростой ситуацией, вызванной пандемией. Также в первую тройку лидирующих грантовых направлений вошло направление «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (304 проекта на 522 млн).

Остается высокой и доля региональных проектов – 2129 грантов (89%) получают некоммерческие организации из 83 регионов (другие 11% грантов приходятся на общероссийские, межрегиональные и другие организации, зарегистрированные в Москве). При этом 675 проектов – из небольших городов и сельской местности – они получат гранты на сумму 637 млн рублей.

Всего за 8 конкурсов Фондом президентских грантов поддержано 14 тыс. 977 проектов на общую сумму 31 млрд рублей.

Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года и уже провел восемь конкурсов. На них было подано 74 тысячи проектов от более чем 26 тыс. некоммерческих организаций (12,6 % от всех зарегистрированных в стране).

В целях повышения качества проектов специалисты фонда с апреля 2017 года организовали во всех регионах страны 355 обучающих мероприятий, в которых приняло участие 59 тысяч человек. Подробная информация о Фонде президентских грантов и поддержанных им проектах доступна на сайте президентскиегранты.рф.