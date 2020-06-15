 

Администрация «Лидеров России» потребовала от Twitter объяснения причин блокировки аккаунта

15.06.2020, 21:08, Новости дня

Администрация конкурса управленцев «Лидеры России» направила запрос соцсети Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта, сообщила в понедельник пресс-служба конкурса.

«В администрации конкурса удивлены подобным действием со стороны социальной сети», – передает ТАСС сообщение конкурса.

При этом в пресс-службе уточнили, что аккаунт в Twitter платформы «Россия – страна возможностей», флагманским проектом которой являются «Лидеры России», и конкурса «Лидеры России. Политика» заблокированы не были.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщал, что социальная сеть Twitter преподнесла нашей стране «подарок» в День России, заблокировав более 1 тыс. российских аккаунтов.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев называл Twitter «политическим фильтром, формирующим заданным образом сознание пользователей».



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