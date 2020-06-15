У Зои Бербер сместилась челюсть во время поцелуя

15.06.2020, 21:06, Разное

В комедийном проекте онлайн-кинотеатра

Ivi Зоя Бербер сыграла дочь Барона. Героиня артистки, Марта, вместе с отцом и мачехой

живет в средневековом городе Нищбурге. Населенный пункт закрыт на карантин

из-за распространяющейся чумы.

Марта влюбляется в

гонца, который приносит весть о вспышке инфекции. Молодой человек несвободен,

его сердце принадлежит другой, однако героиню Бербер это нисколечко не смущает.

По словам Зои,

изначально ее персонажа не было в сценарии. Она пробовалась на роль “веселой

монашки”. Записывая видеопробы, Бербер говорила с выдвинутой вперед челюстью. Образ,

созданный артисткой, понравился сценаристам. Авторы придумали Марту специально

для Зои.

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Публикация от Вячеслав Чепурченко ���� (@slavache2020) 12 Июн 2020 в 8:15 PDT

В одной из сцен Бербер

необходимо было быстро поцеловать партнера. В момент записи эпизода актриса

перестаралась, из-за чего ее челюсть сместилась. “Все долго смеялись, а потом

пытались привести ее в порядок”, – вспомнила звезда сериала “Чума”.

Зое Бербер сделали массаж

лица. Спустя время челюсть актрисы заняла естественное положение.

Напомним, сериал “Чума”

– это сатирическое отражение карантинных будней россиян. Создатели картины

рассказали о проблемах людей запертых в своих домах из-за вспышки коронавируса,

прикрываясь средневековым антуражем.