У Зои Бербер сместилась челюсть во время поцелуя
15.06.2020, 21:06, Разное
В комедийном проекте онлайн-кинотеатра
Ivi Зоя Бербер сыграла дочь Барона. Героиня артистки, Марта, вместе с отцом и мачехой
живет в средневековом городе Нищбурге. Населенный пункт закрыт на карантин
из-за распространяющейся чумы.
Марта влюбляется в
гонца, который приносит весть о вспышке инфекции. Молодой человек несвободен,
его сердце принадлежит другой, однако героиню Бербер это нисколечко не смущает.
По словам Зои,
изначально ее персонажа не было в сценарии. Она пробовалась на роль “веселой
монашки”. Записывая видеопробы, Бербер говорила с выдвинутой вперед челюстью. Образ,
созданный артисткой, понравился сценаристам. Авторы придумали Марту специально
для Зои.
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В одной из сцен Бербер
необходимо было быстро поцеловать партнера. В момент записи эпизода актриса
перестаралась, из-за чего ее челюсть сместилась. “Все долго смеялись, а потом
пытались привести ее в порядок”, – вспомнила звезда сериала “Чума”.
Зое Бербер сделали массаж
лица. Спустя время челюсть актрисы заняла естественное положение.
Напомним, сериал “Чума”
– это сатирическое отражение карантинных будней россиян. Создатели картины
рассказали о проблемах людей запертых в своих домах из-за вспышки коронавируса,
прикрываясь средневековым антуражем.
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