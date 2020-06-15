Вирусолог оценил заразность обнаруженного в Пекине коронавируса

15.06.2020, 20:53, Новости дня

Коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который выявили на рынке в Ухане зимой, сообщил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю в интервью изданию «Хуаньцю шибао».

«В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке «Синьфади» коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке «Хуанань» в Ухане», – приводит слова Чжаньцю РИА «Новости».

Ученый напомнил, что комитет по здравоохранению Уханя официально сообщил о новом вирусе в конце декабря прошлого года, к 17 января 2020 года было зарегистрировано в общей сложности 62 подтвержденных случая, что уже составляет почти столько же, сколько зарегистрировали в Пекине сейчас.

Он отметил, что несмотря на технические возможности и количество проведенных тестов, «полученные результаты все равно стали неожиданностью».

Чжаньцю также отметил, что в Ухане эпидемия была зимой, когда условия способствуют распространению вируса. В Пекине сейчас высокая температура воздуха, что не способствует распространению вируса. Кроме того, в Ухане было много пациентов, кто заразился, не контактируя с рынком морепродуктов, в Пекине же все случаи заражения связаны с рынком «Синьфади».

Профессор добавил, что ситуация с коронавирусом в Пекине отличается также тем, что Китай уже накопил значительный опыт и создал действенные защитные механизмы для борьбы с эпидемией.

Однако, по словам ученого, появление новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцин.

Чжаньцю уточнил, что если будет доказан завоз вируса с сельскохозяйственной продукцией, то Китаю необходимо будет обращать повышенное внимание не только на въезд людей в страну, но также и на импортируемую продукцию.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией. Однако уже 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей.

По данным на понедельник, в медицинских учреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.

Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким.

Во всех жилых микрорайонах Пекина введен «режим военного времени».

В ВОЗ заявили, что власти КНР оперативно отреагировали на новую вспышку коронавируса в Пекине и приняли необходимые меры, чтобы не допустить ее распространения.