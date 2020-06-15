В России зафиксировали еще 8246 случаев заражения коронавирусом

15.06.2020, 20:50, Разное

Общее число умерших превысило 7 тысяч человек.

В РФ за последние сутки зафиксировали еще 8246 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 537 210 человек.

За сутки скончались 143 человека. Число умерших от коронавируса за все время пандемии достигло 7091 пациента. Выздоровели за сутки 4489 заболевших COVID-19, их количество увеличилось до 284 539. Прирост этого показателя стал в Подмосковье самым высоким за последнее время: там за сутки выздоровели 849 пациентов (новых случаев в регионе — 689, умерших — 12).

Росстат 13 июня опубликовал уточненные данные по смертности от коронавируса. По ним в апреле погибли 2712 пациентов с COVID-19, хотя оперштаб сообщал о смерти 1145 пациентов. В Петербурге разница в данных составила более десяти раз: Росстат сказал о 323 умерших пациентах в апреле, а городской комитет по здравоохранению заявлял о 31.

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