Мнение: СКР агитирует против поправок в Конституцию?

15.06.2020, 20:46, Разное

Управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о клевете в отношении Алексея Навального из-за его комментария к агитационному ролику канала RT в поддержку поправок в Конституцию.

Вот этот ролик.

А это комментарий Навального:

«Вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели» (отсюда).

Конечно, обвинив в продажности оптом всех, Навальный погорячился. На счет 93-летнего ветерана – тем более.

Игнат Сергеевич Артеменко – однозначно героический дед, совсем юным мальчишкой воевал в партизанском отряде в оккупированной Белоруссии. И не думаю, что ему что-то заплатили за участие в этом ролике. Думаю, что попросили, а он не смог отказаться. Как, возможно, и другие участники агитационного ролика….

Но и расторопность СКР мне не понятна. Я вот ни про роли, ни про комментарий Навального знать не знал. А вот благодаря уголовному делу узнал, посмотрел, прочитал. И еще больше утвердился в своем решении на голосование вообще не ходить. Подозреваю, что я не один такой.

И по всему получается, что СКР включилась в агитационную кампанию, чтобы это самое голосование осточертело людям и они не пошли голосовать? Чтобы, как и я плюнули, мол, играйте в свои игры без меня?