Опубликована официальная фотография нового Nissan X-Trail

15.06.2020, 20:40, Новости дня

Японская компания Nissan презентовала обновленный внедорожник X-Trail.

Автомобиль радикально изменил внешность, тогда как теперь автомобиль обладает передовыми опциями и улучшенными параметрами. Вместе с тем внедорожник обладает более просторным и комфортным салоном, который идеально подойдет для длительных переездов. На задней ряду сидений применили дополнительные шторки и зону климат-контроля нового типа.

Вместе с тем в салоне предусмотрели улучшенный мультимедийный комплекс 9-дюймовым экраном и расширенными функциями. Также следует выделить цифровую приборную панель на 10,8 дюймов, чем не смогут похвастаться предшествующие модификации данного автомобиля. Пока стоимость новинки внедорожника X-Trail удерживается в тайне от широкой аудитории покупателей.