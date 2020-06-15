 

Компания Renault начала продажи нового Renault Kaptur в России

15.06.2020, 20:40, Новости дня

Компания Renault стартовала на российском рынке продажи обновленного кроссовера под названием Kaptur.

В свою очередь, автомобиль одновременно вышел в трех модификациях, а также в улучшенной спецверсии по цене от 1,02 миллиона рублей. В свою очередь, в базовом исполнении автомобиль получит  1,6-литровый бензиновый мотор на 114 л.с. с механической коробкой передач. Здесь же применили светодиодные задние фонари, легкосплавные диски на 16 дюймов, а также кнопочный запуск мотора.

Кроме того, в более продвинутой модификации уже предусмотрели 1,3-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 150 л.с. мощности. Покупателям предложены версии с полным или передним приводом. Топовая комплектация оценивается производителем в 1,33 миллиона рублей.



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