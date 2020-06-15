В Красноярском крае убили 12-летнюю девочку. Ее семья обращалась в полицию из-за изнасилования и угроз, но уголовные дела не заводили

15.06.2020, 20:35, Новости дня

Родители убитой в Красноярском крае 12-летней девочки несколько раз до этого обращались в полицию с заявлениями об изнасиловании и угрозах убийством, однако в местных правоохранительных органах не возбуждали уголовные дела. Об этом сообщили в прокуратуре края.

“По результатам изучения прокурором района отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту угроз убийством, высказанных в адрес погибшей в феврале 2020 года, материалы направлены на дополнительную проверку в полицию”, – рассказали в ведомстве.

Также по факту изнасилования в 2019 году погибшей девочки завели уголовное дело, отменив постановление об отказе в его возбуждении.

В пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю сообщили “Медиазоне”, что провели “все необходимые процессуальные действия”, после того как к ним обратилась мать девочки: несовершеннолетнего подозреваемого в преступлении поставили на учет. Подтверждения сообщений об угрозах убийством тогда полицейские не нашли.

Вечером 30 мая 12-летняя девочка пропала в поселке Нижняя Коя Шушенского района. В вечернее время она со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, после чего младшая сестра вернулась домой, а старшая девочка осталась играть на детской площадке. Через два дня тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном пожарном резервуаре.

По подозрению в убийстве полиция задержала двух парней 19 и 25 лет. Они признали свою вину, рассказав, что вместе с ними преступление совершил 14-летний подросток. Его также задержали.

Уголовные дела возбудили по статьям об убийстве малолетней, изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.