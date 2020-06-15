В Кремле посоветовали москвичам не ходить на парад Победы и смотреть его по телевизору

15.06.2020, 20:35, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал москвичам оставаться дома и смотреть парад Победы по телевизору, так как, по его мнению, там все видно “более красочно”.

“Конечно, мы тоже рекомендуем воспользоваться возможностью увидеть парад во всех его нюансах и во всех его составляющих, будь то воздушная или проход военных соединений, или прокат военной техники. По телевидению это видно все гораздо более красочно”, – заявил Песков. Также он считает, что это удобнее, а благодаря большой команде специалистов телевещания “это фактически шедевр каждый раз”.

Он отметил, что все желающие не могут прийти на Красную площадь, но все равно “очень много граждан собираются на маршрутах следования военной техники, там, где это возможно с точки зрения безопасности”.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рекомендовал жителям столицы оставаться дома во время ближайших праздников – Дня России 12 июня и парада Победы 24 июня, несмотря на снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Второй этап снятия ограничений в Москве начнется завтра, 16 июня. Откроются летние веранды кафе, стоматологические клиники, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Также работу начнут музеи, выставочные залы и зоопарки.

Ранее “Медуза” писала, что решение о досрочной отмене ограничительных мер в Москве мэр столицы принял, так как его заставили поторопиться ко дню голосования по поправкам к Конституции. “Чтобы люди уже более-менее оттаяли, отошли от карантина и не голосовали сразу после снятия ограничений в озлобленном состоянии”, – рассказали источники издания.

Проголосовать за или против поправок к Конституции россияне смогут 1 июля, досрочное голосование начнется с 25 июня. В числе предложенных изменений – “обнуление” сроков президента РФ Владимира Путина, которое позволит ему оставаться у власти до 2036 года.