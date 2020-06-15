Мнучин обсудит с законодателями надзор за программой помощи малому бизнесу

15.06.2020, 20:30, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что обсудит с Конгрессом надзор за реализацией программы экономической помощи малому бизнесу в связи с пандемией коронавируса, хотя ранее выступал против разглашения данных о том, кто получил средства.

Мнучин написал в «Твиттере», что обсудит программу с законодателями в стремлении найти баланс между разглашением данных о распределении федеральных средств и «надлежащей защитой данных малого бизнеса».

Ранее в этом месяце Мнучин сказал законодателям, что информация о том, какие компании получили займы и в каком размере, носит «конфиденциальный» характер, – отчасти в связи с тем, что размер кредитов зависит от того, сколько компании платят своим сотрудникам.

Однако его комментарии встретили возражения со стороны представителей обеих партий, которые настаивают, что сложно следить за надлежащим распределением средств, не зная, куда они идут. Они также заявляют, что общественность имеет права знать, на что потрачены бюджетные деньги.

«Учитывая многочисленные проблемы с программой, крайне важно, чтобы американские налогоплательщики знали, что деньги идут на то, на что их выделил Конгресс: на поддержку действительно маленьких компаний, не имеющих достаточного доступа к банковскому обслуживанию. Сопротивление со стороны администрации возмутительно и лишь вызывает дополнительные подозрения по поводу того, как распределяются средства и кто действительно получает выгоду», – отметил в пятницу лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.