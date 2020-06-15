Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры

15.06.2020, 20:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово на переговоры 27 июня, информирует газета Wall Street Journal.

Спецпосланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл подтвердил встречу представителей Белграда и Приштины для обсуждения вопроса Косово, передает ТАСС.

«Отличные новости! Я получил от правительств Косова и Сербии обязательство временно приостановить кампанию по отзыву признания независимости и вступлению в международные организации, чтобы встретиться в Вашингтоне в Белом доме 27 июня для диалога. Если какая-либо из сторон будет недовольна переговорами 27 июня, они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон», – написал Гренелл.

Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, которое затем утвердит Совбез ООН.