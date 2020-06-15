Найдено тело пилота разбившегося американского F-15

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15.06.2020, 20:30, Новости дня

В Северном море у берегов Англии найдено тело пилота истребителя F-15, который разбился во время учебно-тренировочного полета в понедельник, информирует 48-й истребительный авиаполк ВВС США, который базируется в британском Лейкенхите в графстве Саффолк.

«Пилот упавшего F-15С Eagle из 48-го истребительного авиаполка ВВС США обнаружен, его смерть подтверждена», – передает ТАСС сообщение авиаполка.

Имя пилота не называется, пока о случившемся не узнает его семья.

Ранее были найдены обломки истребителя ВВС США F-15, который упал в ходе учебно-тренировочного полета.



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