Мнение: США требуют от России освободить Уилана

15.06.2020, 20:20, Разное

В продолжение приговора https://colonelcassad.livejournal.com/5949640.html американскому шпиону Полу Уилану, которому впаяли 16 лет.

1. Посол США в России Салливан заявил, что он разочарован и разъярен.

2. Госдеп потребовал https://twitter.com/SecPompeo/status/1272500103828422660 от России освободить Уилана, заявив, что "обращение с Уиланом вызывает ужас" и вообще США очень возмущены этим приговором.

3. Между тем, и на мой взгляд главное – адвокат Уилана заявил, что Уилан согласен на помилование. Одновременно с этим жена удерживаемого в США Бута заявила, что готова писать обращение, чтобы Уилана поменяли на Бута.

Конечно, бесплатно Уилана никто США не отдаст. Обменный фонд пополнен – теперь осталось узнать, на кого его поменяют. Отсюда и заявления адвоката Уилана, который тоже прекрасно понимает, чем все закончится.

Отдельно радуют граждане, которые возмущаются "судилищем над честным американским гражданином". Как это напоминает историю с Фроде Бергом, когда примерно те же граждане вопили про "судилище над честным норвежским гражданином", который также как и Уилан все отрицал, но потом сознался, что таки был шпионом https://colonelcassad.livejournal.com/4141648.html Правда когда он по каким-то взаимозачетам спецслужб был отпущен и уехал обратно в Норвегию, он опять заявил в СМИ, что таки да, работал на норвежские спецслужбы, которые его подставили. Отечественные "борцы за свободу Берга" после этого выпали в осадок и молча обтекали. Особо тупым это перепокажут на примере Уилана.