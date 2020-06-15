Мнение: Сапожник на вражеских “голосах”

15.06.2020, 20:19, Разное

Так-так… На НТВ и Первый меня больше не приглашают – перешел я на “Голос Америки”! Шутка.

Но да – оскоромился, поучаствовал в качестве “эксперта из Москвы” в еженедельной обзорной передаче “Голоса Америки”. Сейчас ведь это вообще мейнстрим – дистанционные интервью!

Вышло достаточно занятно и познавательно, в чем-то в духе еще советской “Международной панорамы”, даже темы те же. Мне даже показалось, что этот самый Герасимов когда-то “Международную панораму” и вел – уже на самом излете СССР. Бывают же такие странные кульбиты? Тем более, что в подобии МП и ГА есть большой глубинный смысл (для тех, кто понимает, конечно).

Правда, я по-прежнему недоумеваю – кто это смотрит?! Если бы сам автор не прислал мне ссылку, я бы даже не подозревал, что такая передача вообще существует!

Кто хочет “только Сапожника” – я там начинаюсь на 14.35, и потом еще пара включений.