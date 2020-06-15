 

Руслан Нигматуллин предложил поработать диджеем на Дне города в Липецке

15.06.2020, 20:18, Новости дня

В Липецке с деловой поездкой находится экс-вратарь сборной РФ по футболу Руслан Нигматуллин. Спортсмен не только интересуется местным футбольным клубом, он также выразил желание поработать диджеем на Дне города.

Но сначала о деле. На базе стадиона "Металлург" Руслан с главой Управления физкультуры и спорта региона Михаилом Марининым. Во встрече также приняли участие главный тренер "Металлурга" и гендиректор футбольного клуба. Бывший вратарь сборной РФ рассказал о своей футбольной школе и предложил организовать тренировки для липецких детишек.

Как напоминает ГТРК "Липецк", Нигматуллин — воспитанник ДЮСШ "Ракета" в Казани. С 1992-го по 1994 года играл в команде "КамАЗ" в Набережных Челах. В 1993 году входил в состав российской студенческой сборной по футболу. В 1995 начал играть в московском "Спартаке". Участвовал в ЧМ-2001, в этом же году стал лучшим спортсменом России. В настоящее время 45-летний футболист работает тренером, а также диджеем и ведущим.

Текст:

ГТРК "Липецк"



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