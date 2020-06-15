 

Матери погибшего в ДТП с Ефремовым назвали другую причину смерти сына

15.06.2020, 20:16, Новости дня

Родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя сплотились на фоне трагедии, однако матери Сергея Захарова не сообщили истинную причину смерти сына, рассказал адвокат семьи Александр Добровинский.

В СМИ появилась информация, что родственники погибшего согласятся с позицией прокурора по наказанию для Ефремова.

«Это позиция объединенная. Они выбрали себе главу, человека, с которым я общаюсь. Я общаюсь с братом погибшего и его супругой. Это очень сплоченный клан», – отметил Добровинский телеканалу «Звезда».

Представитель защиты добавил, что мать Захарова не знает причину гибели сына. «Ей говорят, что он умер от сердечного приступа», – подчеркнул адвокат.

Добровинский отметил, что не общался с вдовой мужчины и никогда ее не видел.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Гармаш захотел встретиться с семьей Захарова. «Сергей просто предлагал встречу родственникам погибшего. С какой целью актер планирует провести ее – мне неизвестно», – отметил Добровинский.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб.

Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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