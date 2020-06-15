 

Доктор Мясников дал советы по подготовке ко второй волне коронавируса

15.06.2020, 20:16, Новости дня

Вторая волна коронавируса, которую прогнозируют в октябре-ноябре, может не предполагать введение ограничений, считает доктор Александр Мясников.

Мясников считает, что коронавирус вернется осенью 2020 года. Врач подчеркивает, что в холодный период всегда наблюдаются вспышки респираторных болезней.

Но из-за возможной второй волны COVID-19 не потребуется вновь вводить режим самоизоляции. Мясников полагает, что есть достаточно времени, чтобы подготовиться ко новой встрече с инфекцией, передает «Царьград».

Мясников порекомендовал до начала холодов сделать прививки от гриппа и пневмококка. По словам специалиста, именно из-за этих заболеваний у пациентов с COVID-19 часто возникают осложнения, это происходит примерно в 25% случаев.

Также Мясников призвал сбрасывать лишний вес, если он есть, закаляться и отказаться от курения. Это поможет укрепить иммунитет.

Профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн ранее заявил, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу, но вторая волна COVID-19 неизбежна.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Финансист Козак: Снижение учетной ставки на два процентных пункта превзошло ожидания. Это серьезный шаг во времена нестабильности

10.04 / Москва передала странам СНГ более 1,5 тыс. тест-наборов для выявления COVID-19

09.06 / ГИБДД опровергла возможное ужесточение наказания за нарушения ПДД

10.04 / Путин, Трамп и саудовский король обсудили добычу нефти

04.06 / Генерал ФСБ объяснил поведение встающих на колени полицейских в США

23.04 / В Черновицкой области задержали мужчину, который пытался сбыть оружие и боеприпасы, используемые в зоне проведения ООС

30.04 / Россия отправила в Алжир медпомощь для борьбы с коронавирусом

12.06 / В РФ начались продажи нового планшета Huawei MatePad

22.05 / “Открытые медиа”: сотрудники избиркомов с июня будут обходить дома и рассказывать о поправках в Конституцию, несмотря на коронавирус

04.06 / В Москве ввели новый тип пропусков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска