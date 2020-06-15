Доктор Мясников дал советы по подготовке ко второй волне коронавируса

15.06.2020, 20:16, Новости дня

Вторая волна коронавируса, которую прогнозируют в октябре-ноябре, может не предполагать введение ограничений, считает доктор Александр Мясников.

Мясников считает, что коронавирус вернется осенью 2020 года. Врач подчеркивает, что в холодный период всегда наблюдаются вспышки респираторных болезней.

Но из-за возможной второй волны COVID-19 не потребуется вновь вводить режим самоизоляции. Мясников полагает, что есть достаточно времени, чтобы подготовиться ко новой встрече с инфекцией, передает «Царьград».

Мясников порекомендовал до начала холодов сделать прививки от гриппа и пневмококка. По словам специалиста, именно из-за этих заболеваний у пациентов с COVID-19 часто возникают осложнения, это происходит примерно в 25% случаев.

Также Мясников призвал сбрасывать лишний вес, если он есть, закаляться и отказаться от курения. Это поможет укрепить иммунитет.

Профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн ранее заявил, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу, но вторая волна COVID-19 неизбежна.