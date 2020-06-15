В США инфицированные COVID-19 парикмахеры не заразили ни одного из 140 клиентов

15.06.2020, 20:15, Разное



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В парикмахерской небольшого американского города произошла примечательная история, которая на практике показывает, что ответственный подход к профилактике COVID-19 может приносить плоды.

Два мастера, инфицированных SARS-CoV-2, не заразили никого из своих 140 клиентов и шести коллег. Врачи предполагают, что этому способствовало строгое соблюдение всех рекомендаций по профилактике COVID-19. Об этом говорится в сообщении на официальной странице города Спрингфилд.

В официальном сообщении говорится, что все сотрудники парикмахерской Great Clips в Спрингфилде строго соблюдали все рекомендации по предупреждению заражения COVID-19. Прием велся по скользящему графику, чтобы снизить возможное загрязнение воздуха вирусом, стулья были удалены друг от друга, парикмахеры не подходили к клиентам ближе, чем на 1,8 метров, когда не стригли их. Главное – правила салона обязывали и мастеров, и посетителей носить маски.

Клиентом парикмахерской Great Clips был журналист местной газеты News-Leader Стив Покин. В конце мая он описывал визит в это заведение следующим образом:

«Я не думал, что можно подстричь кого-либо, кто носит маску. Парикмахер говорила мне придержать маску руками, когда она снимала ее повязку, чтобы постричь волосы с одной стороны, а потом с другой. Это не так сложно».

Когда стало известно о болезни двух мастеров, тест на SARS-CoV-2 прошли 46 их клиентов, ни у кого из них не был выявлен вирус. Остальные были просто помещены на карантин под медицинским наблюдением, симптомы болезни у них не появились. К настоящему времени период карантина, соответствующий вероятному сроку инкубации инфекции, прошел.

«Это отличные новости о ценности ношения масок в профилактике COVID-19», – сказал в официальном сообщении Клей Годдард, директор местного департамента здравоохранения. Он добавил, что врачи продолжают изучать подробности этой истории, включая типы использованных масок и виды других профилактических мероприятий.