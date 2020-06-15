Мнение: Отсталая космическая Россия, репрессированные родственники и кто считает, что в СССР жилось лучше

15.06.2020, 20:10, Разное

1. Почему советские спутники работали недолго, и почему современная Россия даже не собирается соревноваться с СССР по количеству космических запусков, объяснил в своём посте блогер leonid_vlad (журнал по неизвестным мне причинам заморожен, так что сошлюсь на перепечатку у monetam):

https://monetam.livejournal.com/1312598.html

Я пришёл работать в космический почтовый ящик при Дорогом Леониде Ильиче. Как учили меня в Первом отделе – на вопрос, чем предприятие занимается, надо отвечать: «Исследование земли из Космоса в интересах народного хозяйства». Вот и делал этот почтовый ящик военные космические аппараты.

Сотрудники очень радовались, когда наш космический аппарат отрабатывал на орбите гарантийный срок – всего 6 месяцев. А аналогичный американский космический аппарат работал на орбите 1,5 года. Вот и запускал СССР при Дорогом Леониде Ильиче по 100 космических аппаратов и космических кораблей в год – количеством качество компенсировали.

Но наш Академик и сам умел работать, и умел работу организовать – недаром он работал с Лаврентием Павловичем на Атомном проекте и попал в опалу после его смещения.

Московские инженеры и техники поехали в Кишинёв – учить молдаван делать проволоку,

поехали во Львов – контролировать, как там собирают бортовую ЭВМ, поехали в Ереван – учить армян программировать. Пролетарский интернационализм, однако.

И стал наш военный космический аппарат уже 1,5 года работать на орбите (аналогичный американский – 3 года).

А потом не стало СССР. В нашем почтовом ящике не стало парткома и продуктовых заказов, и не стало зарплаты. Почтовый ящик потерял прослойку специалистов в возрасте 22-28 лет, которые только пришли на работу – они ушли зарабатывать деньги. И к ужасу интернет-леваков не работает теперь там 8000 сотрудников.

Не стало пролетарского интернационализма, теперь Россия эти военные космические аппараты делает сама. Срок службы спутников вырос до 4,5 лет (аналогичный американский – 5 лет и 8 месяцев).

К ужасу меряющихся количеством космических запусков, эти космические аппараты надо запускать реже и по причине увеличения срока службы, и из-за изменения вооружений.

Новый космический аппарат, пришедший на смену старому, Россия делает сама и делает успешно.

Ракеты летают и военные космические аппараты на орбиту выводят.

2. К вопросу о том «у кого есть репрессированные родственники». Вот пример, когда их не меньше, чем погибших на войне:

https://keleg.livejournal.com/685075.html

В Интернете сейчас просто какая-то волна прославления СССР вообще и Сталина лично. Сам я считаю, что лучше уж Сталин, чем Ленин и Троцкий, но и у Иосифа цена правления была страшной. Впрочем, лучше не оценки, лучше просто судьбы тех, родственников, что тогда жил и умирал.

Как пел про то поколение Володя Высоцкий, в одном ряду “без вести павшие” и “безвинно севшие”.

По жене, матери Тимки. Потапов Павел Осипович, 1904 года рождения, прадед моего сына. Возчик (водитель кобылы). Расстрелян 9 января 1938 года.

По отцу. Он из «субботников», русских, принявших еврейскую веру в начале 19 века и сосланных в Сибирь. Крестьяне, жили в Зиминском районе.

Колесников Павел Моисеевич. Брат моей бабушки, Анны. Колхозник 1896 года рождения. Арестован в 1938, 10 лет ИТЛ, не вернулся.

Колесников Захар Моисеевич. Брат бабушки, 1906 г.р. Гвардии старший сержант, пулеметчик, коммунист. Убит 23.07.1944.

Колесников Абрам Моисеевич. Еще один брат, 1908 г.р., Артиллерист, пропал без вести осенью 1942 в боях с финнами

Колесников Иосиф Моисеевич. И еще один брат, самый младший, 1919 года. Пропал без вести в октябре 1941.

По матери. Она из Верхоленска, угасшего купеческого города на Лене.

Соловьев, Савва Ильич. Брат маминого прадеда, 1896 года рождения, завскладом в Бодайбо. 1938 год, расстрел.

Соловьев Митрофан Ильич. 1872 г.р., Брат прадеда, лоцман. Расстрелян 19 февраля 1938 года.

И, наконец, тот, кого я еще помню – дядя Саша. Он дожил до 1981 года, но его судьба заслуживает попадания в этот список.

Соловьев Александр Александрович, 1910 года. Племянник моего прадеда, Сергея Харитоновича. После смерти родителей (отец убит эсерами в революцию, мать умерла) воспитывался у дяди, потом в детдоме.

Был арестован в 1938, но сразу отпущен. Воевал – от Сталинграда до Будапешта. Заслуженный агроном РСФСР, кандидат с/х наук, пенсионер республиканского значения.

3. Сводные данные опросов по странам СНГ от 2016 года (последние доступные) показывают, что старшее поколение ностальгирует по молодой жизни в СССР и считает, что тогда было лучше, а вот молодёжь так не думает:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-liudei-schitaet-chto-v-sssr-jilos-luchshe-5ed2629844857738eedd099e

Впрочем, полного доверия к этим данным нет. Уж слишком странно выглядит Узбекистан, где за СССР выступает всего 4-5%, и вызывает подозрения Молдавия, где молодые люди оценивают советскую жизнь выше, чем люди среднего возраста.