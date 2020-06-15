Адвокат объяснил появление семьи погибшего в ДТП с Ефремовым на телевидении

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15.06.2020, 20:08, Новости дня

Родственники погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились на телевидении, чтобы не позволить «замять» инцидент, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Мы хотели и хотим только одного – чтобы дело о трагической гибели Сергея не было замято, как это обычно делается. Вот почему мы пошли на телевидение», – передает его слова РБК.

Он подчеркнул, что Захаровы не получают денег за участие в телевизионных программах.

«Все инсинуации по поводу того, что Захаровы получат или получают компенсации с телевидения, являются несостоятельными и вымышленными», – сообщил он.

Напомним, через день после ДТП супруга Захарова появилась в программе «Пусть говорят».

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водителя фургона госпитализировали, однако он умер в больнице. Было возбуждено дело.

Добровинский говорил, что родственники погибшего в ДТП в вопросе о сроке тюремного заключения для Ефремова согласятся с просьбой прокурора, и объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи актера.



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