Познавая мир: Ева Лонгория и ее сын Сантьяго исследуют парк возле дома

15.06.2020, 20:06, Разное

“И травинка, и листок, в поле каждый колосок” – эти строчки из стихотворения Владимира Орлова могли бы стать негласным лозунгом вчерашней прогулки Евы Лонгории с сыном Сантьяго Энрике Бастоном. Звезда “Отчаянных домохозяек” выбралась вместе с двухлетним мальчиком в один из парков возле ее особняка в Беверли-Хиллз и наглядно продемонстрировала ему особенности флоры: что происходит, если подуть на одуванчик, какие цветы растут в этой местности и каких насекомых можно увидеть, если присмотреться к траве под ногами. Маленький Сантьяго с явным интересом исследовал окружающий мир – возможно, еще и потому, что давно не появлялся вместе с мамой где-то за пределами их дома. В последние месяцы актриса выкладывала фото с сыном лишь в Instagram, но накануне дня рождения Сантьяго – а 19 июня мальчику исполнится полных два года, решила совершить вылазку за витамином D и попала в объектив папарацци.

Ева Лонгория и маленький Сантьяго на прогулке

Отец мальчика и супруг Евы, бизнесмен Хосе Бастон, также составил им компанию, но находился чуть поодаль. Кстати, недавно актриса отметила с мужем памятную дату – четвертую годовщину их свадьбы. К торжеству пара подошла основательно: они пригласили к себе домой целый оркестр (и все музыканты, конечно же, соблюдали социальную дистанцию), украсили дом воздушными шарами и устроили мини-банкет в тесном семейном кругу. Больше всего от праздника получал удовольствие маленький Сантьяго, который танцевал под ритмы фламенко вместе с родителями.

Хосе Бастон (второй слева) и Ева Лонгория с сыном Сантьяго

Напомним, для Евы брак с Хосе стал третьим. Ранее она была замужем за актером Тайлером Кристофером и баскетболистом Тони Паркером. Предложение руки и сердца Хосе сделал Еве романтично – посреди пустыни в Дубае, после чего помолвка была закреплена в Индии, когда Хосе встал на одно колено прямо перед Тадж-Махалом. Пышная свадебная церемония состоялась в августе 2019 года в городке Валье-де-Браво, Мексика, в присутствии 200 гостей, среди которых были Виктория и Дэвид Бекхэм, Рики Мартин, Пенелопа Крус и многие другие. Сантяьго же родился за год до этого, 19 июня 2018-го. Для Евы этот ребенок стал первым.

Став мамой, актриса изменила своим прошлым приоритетам: теперь все свободное время она старается посвящать семье, а на роли в кино соглашается лишь в исключительных случаях. Об этом она рассказывала в интервью журналу Parents, для обложки которого снялась вместе с сыном Санти, когда тому исполнился год.

Обычно я отказываюсь от проектов, если понимаю, что не могу им посвятить всю себя. Сейчас я стала более избирательной. Поскольку у меня появился ребенок, ставки стали выше. Ко всему прочему, теперь я должна быть уверенной, что то, что я делаю, поможет изменить мир к лучшему и сделать его более безопасным местом и для сына, и для других детей,

– рассказывала Лонгория.