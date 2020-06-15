Как с картинки: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм с сыном на пляже в Малибу

15.06.2020, 20:06, Разное

Во время самоизоляции актер Джейсон Стэтхэм, его возлюбленная, модель Рози Хантингтон-Уайтли, и их сын Джек путешествовали разве что по своему району (например, на крохотном велосипеде или мотоцикле) и сидели без работы. Впрочем, и в отсутствии съемок в кино (у Джейсона) и модных фотосетов (у Рози) они выглядят так, словно позируют для яркой промо-кампании о счастливой семье. Солнце, море, радостный ребенок, умиротворенные родители – и карточки папарацци превращаются в красивую картинку без фильтров и всякого фотошопа.

Джейсон Стэтхэм с сыном Джеком

Кажется, за естественными и не постановочными кадрами того, как Джейсон устраивает своему сыну вертолеты и строит с ним замки из песка, а сам Джек то и дело бежит обниматься к матери, действительно можно наблюдать бесконечно. А также – восхищаться идеальной фигурой Рози. Модель, как видим, и в условиях самоизоляции поддерживает прекрасную форму. Любовь к спорту ей привила еще ее мать, которая работает фитнес-тренером.

Красота для меня – это результат хорошей тренировки,

– любит говорить модель.

Рози Хантингтон-Уайтли Рози с маленьким Джеком

Поддерживать отличные природные данные Рози предпочитает не только при помощи спорта, но и полезной органической еды. Впрочем, иногда она позволяет себе послабления и считает, что во всем нужно искать золотую середину:

Все должно быть в балансе. Я не хочу быть несчастной девушкой, которая вечно чахнет над тарелкой с салатом. Дома я ем простую и полезную еду, но когда выхожу куда-то, позволяю себе большее. Я не могу жить одними ограничениями, это очень скучно.

Джейсон и Джек

Напомним, со своим возлюбленным, актером Джейсоном Стэтхэмом, Рози Хантингтон-Уайтли начала встречаться в апреле 2010 года. Они познакомились на вечеринке и, как вспоминает “ангел” Victoria’s Secret, между ними сразу пробежала искра. В январе 2016 года звезда боевиков сделал ей предложение. Через несколько месяцев после помолвки у пары родился сын, а вот церемония бракосочетания так и не состоялась. Несколько лет назад в интервью Extra Рози рассказала, почему они с Джейсоном повременили со свадьбой:

Мы долго были заняты своей работой, а потом появился Джек. Так что это просто не было у нас в приоритете. Самое главное, мы счастливы вместе. Будет здорово сделать свадьбу, когда Джек немного подрастет и сможет принять участие в церемонии.

Кстати, после рождения сына Джека (а мальчик появился на свет 24 июня 2017 года) Рози долго не могла вернуться к прежней форме, но решила не корить себя за это, а поступательно идти к намеченной цели. Об этом она рассказывала в начале года в YouTube-шоу Эшли Грэм:

Я решила расслабиться и наслаждаться собой. Это был новый опыт, я просто наблюдала, как все происходит. Но через шесть месяцев я подумала: “Что?! С ума сойти!” К концу беременности я просто ходила голая. Одежда на меня не налезала, и я подумала “Черт с ней”. Целыми днями я плавала в бассейне и расхаживала без одежды. Мне понадобилось так много времени, чтобы вес начал меняться. Моя подруга похудела спустя два-три месяца после родов, а я полгода кормила грудью и не потеряла ни кило. Мне все время хотелось есть, и я ела и ела. Я могла съесть за раз целую коробку хлопьев – впервые в жизни. Раньше меня на них особо не тянуло. Этот мучительный опыт затянулся. И я поняла, что не могу давать людям советы по похудению. Я не могу говорить им, что им чувствовать насчет своего тела.