Умер первый министр здравоохранения России

15.06.2020, 19:55, Разное

Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев скончался в понедельник на 92-м году жизни. Он возглавлял Минздрав с ноября 1991 по октябрь 1992 года.

Воробьев умер в одной из московских больниц. Причина его смерти остается неизвестной. В пресс-службе Минздрава выразили соболезнования родным и близким политика, отметив его порядочность и открытость, а также заслуги в развитии отечественной науки и медицины.