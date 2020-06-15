Умер первый министр здравоохранения России

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15.06.2020, 19:55, Разное

Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев скончался в понедельник на 92-м году жизни. Он возглавлял Минздрав с ноября 1991 по октябрь 1992 года.

Воробьев умер в одной из московских больниц. Причина его смерти остается неизвестной. В пресс-службе Минздрава выразили соболезнования родным и близким политика, отметив его порядочность и открытость, а также заслуги в развитии отечественной науки и медицины.



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