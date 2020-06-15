 

Лечивший от коронавируса пульмонолог рассказал об удививших его курильщиках

15.06.2020, 19:53, Новости дня

После заражения коронавирусом многие курильщики отказались от вредной привычки, не пытаясь, как обычно, закурить даже во время лечения, рассказал пульмонолог Александр Пальман.

За полтора месяца работы с больными он заметил, что курильщики, вопреки обыкновению, не пытались выйти покурить, передает «Говорит Москва».

«Когда мы открывались, мы боялись, что у нас будут проблемой курящие люди в инфекционном отделении, будут рваться наружу – дайте нам курить. Не рвутся они никуда, не было у нас, к нашему изумлению, такой проблемы. Для меня как для пульмонолога было большим удивлением, что не стало для нас это проблемой», – отметил он.

В конце мая психиатр-нарколог Алексей Смышляев заявил, что коронавирус может отучить часть населения РФ от курения.



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