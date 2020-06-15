Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото

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15.06.2020, 19:53, Новости дня

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.

Спортсменка опубликовала в Instagram фото, на котором она одета в закрытый черный костюм.

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», – подписала снимок Туктамышева.

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Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 15 Июн 2020 в 6:28 PDT

Ранее молодой человек Туктамышевой фигурист Андрей Лазукин выложил в Сеть откровенные снимки спортсменки, которые вызвали противоречивую реакцию.



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