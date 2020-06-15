 

Ветеран СВР оценил дело против ученого Митько в госизмене в пользу Китая

15.06.2020, 19:48, Новости дня

Госизмена должна караться высшей мерой наказания, сообщил Герой Советского Союза, ветеран СВР, полковник Владимир Горовой, комментируя дело президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько.

«Нет ничего другого, что так бы порочило человека, как измена родине. Те, кто продает секретную информацию, для меня это не ученые – это предатели. Все, кто совершает госизмену, заслуживает строгого наказания, самой настоящей кары, очень жаль, что предательство карается всего лишь тюремным заключением и отменена высшая мера наказания», – сообщил ветеран разведки в комментарии РИА «Новости».

Горовой добавил, что обвинение в шпионаже очень серьезное. По его словам, оно, согласно практике, не предъявляется на пустом месте.

Напомним, президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов. По его словам, Митько находится под домашним арестом с февраля этого года. Недавно ему было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

78-летнего ученого обвиняют в передаче материалов, составляющих гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай.

Митько является президентом региональной общественной организации «Арктическая общественная академия наук Санкт-Петербурга», которая с 2008 года входит в состав Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников.

Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что Китай заинтересован в арктических разработках, а союз с Россией обусловлен наличием общего противника в лице США.



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