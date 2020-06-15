Личное: Зачем бог Бони убил смерда?
15.06.2020, 19:45, Разное
По мнению известной публичной девки Виктории Бони всё происходит в мире совсем неслучайно. Вышка 5G распространяет микроволновые волны, а убитый алкоголиком Ефремовым водитель Сергей Захаров погиб не случайно!
Нет, бог Виктории Бони специально убил Захарова — ему нужно было спасти алкаша Ефремова.
Богоизбранные. Фото: Соцсети
«Мне кажется, что этот человек пришел его спасти. То есть благодаря тому, что он таким образом отдал жизнь, он спасает его. Если у Ефремова хватит мудрости и осознанности понять это. Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни, и ушел, спасая душу такого, как Ефремов».
Хватит ли у Ефремова мудрости понять, что бог Бони убил руками Миши Сергея не просто так?
Глубокий философский вопрос затронула Боня — значит, водитель Захаров для бога Бони является просто расходным материалом, чтобы спасти великого Мишу Ефремова.
Вот она — суть мировоззрения Бони и все тех, кто встал на позицию «простить и понять Ефремова».
Мы, считают они, великие люди, нас любит Б-г. Он нас спасает, любит, защищает, а вы, быдло, для нашего бога — расходный материал.
Червяки, ничтожества, пыль, те, кто нужны лишь для того, чтобы жили и процветали мы — публичные люди!
Можно ржать над словами Бони, написанными в час просветления от ахуяски, но она сказала именно то, что все они думают. И не просто думают, они искренне верят в это — простые люди для них как бы даже не люди вовсе!
Они совершенно не понимают, почему мы вдруг накинулись на Ефремова. Что за травля, вопят они и не могут принять факт, что жизнь Сергея ничуть не менее — а возможно и более! — важна для Б-га.
Их бог, бог Бони, Ефремова и прочих ничтожеств, не может допустить, чтобы они страдали из-за какого-то там курьера!
Это глубокая философская уверенность в том, что они — избранные, сверхлюди. Им правила нипочём, ПДД их не касается, и эта теория в их головах имеет те же корни, что и фашизм.
Почему, рассуждал нацист-фашист, я не могу убить еврея, славянина, если он не человек, как я? Почему Ефремов должен понести наказание, если курьер Сергей не совсем человек с точки зрения бога Бони?
Мы вознесли ничтожеств на пьедестал. Так вознесли, что они поверили в свою богоизбранность. Прошла публичный дом 2? Стала сверхчеловеком, которого законы для смердов и не касаются вовсе, а убийство — и не убийство человека вовсе, а акт бога Бони, чтобы спасти богоизранного.
Их, этих бонь, нужно спускать на землю. Объяснять, что они не просто не лучше, а зачастую и хуже курьера, слесаря, врача, учителя, дворника. Простые люди делают дело, а эти — шуты гороховые! — пользы для мира ровным счётом не несут никакой.
Как объяснить им это?
Источник: Лена Миро
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