Личное: Зачем бог Бони убил смерда?

15.06.2020, 19:45, Разное

По мнению известной публичной девки Виктории Бони всё происходит в мире совсем неслучайно. Вышка 5G распространяет микроволновые волны, а убитый алкоголиком Ефремовым водитель Сергей Захаров погиб не случайно!

Нет, бог Виктории Бони специально убил Захарова — ему нужно было спасти алкаша Ефремова.



Богоизбранные. Фото: Соцсети

«Мне кажется, что этот человек пришел его спасти. То есть благодаря тому, что он таким образом отдал жизнь, он спасает его. Если у Ефремова хватит мудрости и осознанности понять это. Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни, и ушел, спасая душу такого, как Ефремов».

Хватит ли у Ефремова мудрости понять, что бог Бони убил руками Миши Сергея не просто так?

Глубокий философский вопрос затронула Боня — значит, водитель Захаров для бога Бони является просто расходным материалом, чтобы спасти великого Мишу Ефремова.

Вот она — суть мировоззрения Бони и все тех, кто встал на позицию «простить и понять Ефремова».

Мы, считают они, великие люди, нас любит Б-г. Он нас спасает, любит, защищает, а вы, быдло, для нашего бога — расходный материал.

Червяки, ничтожества, пыль, те, кто нужны лишь для того, чтобы жили и процветали мы — публичные люди!

Можно ржать над словами Бони, написанными в час просветления от ахуяски, но она сказала именно то, что все они думают. И не просто думают, они искренне верят в это — простые люди для них как бы даже не люди вовсе!

Они совершенно не понимают, почему мы вдруг накинулись на Ефремова. Что за травля, вопят они и не могут принять факт, что жизнь Сергея ничуть не менее — а возможно и более! — важна для Б-га.

Их бог, бог Бони, Ефремова и прочих ничтожеств, не может допустить, чтобы они страдали из-за какого-то там курьера!

Это глубокая философская уверенность в том, что они — избранные, сверхлюди. Им правила нипочём, ПДД их не касается, и эта теория в их головах имеет те же корни, что и фашизм.

Почему, рассуждал нацист-фашист, я не могу убить еврея, славянина, если он не человек, как я? Почему Ефремов должен понести наказание, если курьер Сергей не совсем человек с точки зрения бога Бони?

Мы вознесли ничтожеств на пьедестал. Так вознесли, что они поверили в свою богоизбранность. Прошла публичный дом 2? Стала сверхчеловеком, которого законы для смердов и не касаются вовсе, а убийство — и не убийство человека вовсе, а акт бога Бони, чтобы спасти богоизранного.

Их, этих бонь, нужно спускать на землю. Объяснять, что они не просто не лучше, а зачастую и хуже курьера, слесаря, врача, учителя, дворника. Простые люди делают дело, а эти — шуты гороховые! — пользы для мира ровным счётом не несут никакой.

Как объяснить им это?