 

Суд приговорил обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана к 16 годам колонии

15.06.2020, 19:40, Разное

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже (ст. 276 УК), к 16 годам колонии строгого режима. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Прокурор просил для Уилана 18 лет колонии строгого режима. В последнем слове американец пояснил о своей невиновности и попросил его оправдать.

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что глубоко разочарован приговором «за преступление, вина в котором была абсолютно не доказана». По словам адвоката Уилана, его подзащитного могут обменять на Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые содержатся в американских тюрьмах.

Уилана, который также имеет гражданство Канады, Ирландии и подданство Великобритании, задержали в декабре 2018 года. Сообщалось, что у него нашли содержащие гостайну документы.

Источники «Коммерсанта» рассказывали, что российские спецслужбы заинтересовались Уиланом 12 лет назад, когда он впервые приехал в Россию и стал искать контакты среди действующих российских военных и сотрудников ФСБ. Сам он тогда служил в морской пехоте США.

Американец приезжал в Россию ежегодно в течение десяти лет и посещал в основном Москву и Петербург, отмечало издание. После первого визита телефоны Уилана стали прослушивать и фиксировать его встречи. Во время одного из разговоров, то ли в шутку, то ли всерьез, американец намекал, что имеет непосредственное отношение к разведке и интересуется секретными сведениями.

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Источник: Новая газета



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