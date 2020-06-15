 

Мнение: О троекратном ура шоке для воинов Сергея Шойгу

15.06.2020, 19:30, Разное


Фото © ТАСС.

Если вдуматься, то это действительно шок! Созидать, освящать и открывать православный храм во имя тех, чья профессия, по большому счёту, состоит в наиболее эффективном нарушении Шестой заповеди Господней – «Не убий!». Но в России перекрестившихся членов КПСС с многолетним стажем возможно всё. Любой сюрреализм.

И это ещё не самый большой шок.

Уже создание главного храма Вооруженных сил в Кубинке обернулось скандалом, когда широкая общественность узнала, что в его иконописи нашлось место и для св. равноап. в. вжд. Владимира Путина, действующего президента РФ, и для св. мч. Сергия Шойгу, нынешнего министра обороны. Дальше – больше.

Вот реально шокирующий свод в основании главного храмового купола, диаметр барабана которого составляет ровно 1945 мм – по году Победы (зодчие в погонах, кстати, вообще имели явное пристрастие к нумерологии, осуждаемой Церковью как суеверие).


Фото © ТАСС.

Кто из знатоков аргументированно укажет, что это за иконописный чин такой, что за канон в изображении Богоматери? И почему её перст указующий – указывает от Спасителя?

Ну и, наконец, третий шок. Главный.


Фото © ТАСС.

А почему на этой церемонии все участники, как один, – без медицинских масок, всё ещё предписанных санитарными правилами и губернаторскими распоряжениями? Знают военную тайну про #коронавирус? Или наивно верят, что ладан, кадила и погоны их защитят от смертельно опасной инфекции?

Тут уместно вспомнить, как в Южной Корее всего лишь один бессимптомный суперраспространитель CoVID-19 стал причиной заболевания у 1500 чел. Точно так же – в церкви, на службе.

Неужели теперь весь цвет русского воинства, весь командный состав Российской армии и Военно-морского флота заболеет и окажется выбит из строя?

А если супостат нападёт? Как тогда обороняться?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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