Если ООН проигнорирует призыв ЛНА расследовать преступления ПНС в Ливии, то дискредитирует себя – Милонов

15.06.2020, 19:30, Разное

По мнению депутата Госдумы РФ, в случае отсутствия реакции организация просто себя дискредитирует. Милонов также отметил, что боевики ПНС чувствуют себя неприкосновенными, вероятно, из-за негласной поддержки США.

Российский парламентарий Виталий Милонов прокомментировал официальное обращение представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари к ООН с призывом расследовать преступления так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии.

По мнению депутата Госдумы РФ, в случае отсутствия реакции организация просто себя дискредитирует. Милонов также отметил, что боевики ПНС чувствуют себя неприкосновенными, вероятно, из-за негласной поддержки США.

В расследовании Федерального агентства новостей (ФАН) «Фатхи Башага стоит за геноцидом жителей Тархуны» описывается одно из многочисленных преступлений боевиков ПНС. После того как бандформирования захватили город, они объявили, что обнаружили массовые захоронения и попытались выдать погибших за жертв ЛНА. Еще один инцидент – захват боевиками ПНС египетских рабочих, которых радикалы пытали на камеру.

Накануне, 14 июня, спикер ЛНА провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о трагедии в Тархуне и других преступлениях режима Файеза Сарраджа. Мисмари обратился к ООН и мировому сообществу с призывом расследовать преступления ПНС.

Милонов в связи с этим отметил, что ливийский конфликт в этом плане ему напоминает сирийскую кампанию. Депутат также объяснил, почему ООН игнорирует обращения и доклады ЛНА и Восточного правительства.

Вброс ПНС о массовых захоронениях в Тархуне и обвинения в адрес ЛНА – излюбленный прием американцев. Милонов напомнил: «Это давно известная технология, ей же пользовались проститутки из «Белых касок» в Сирии. Одним словом, любые средства хороши для достижения нужного пропагандистского эффекта. Мы помним постановочные сцены, которые публиковались корреспондентами BBC и во время грузино-осетинского конфликта, и в период донбасской карательной операции Украины. В общем, тут хвост виляет собакой: как подают пиарщики из Госдепа, так все и представляется людям». Триполи в этом плане действует с одобрения США.

Террористы ПНС уверены, что наказания не последует, поэтому и «ведут себя в худших традициях режима Пола Пота». Депутат считает, что боевики Сарраджа «осознают собственную безнаказанность, они знают, что за них заступятся. Ведь подобного рода деятельность непозволительна никому. Как правило, консолидированными усилиями международного сообщества подобные преступления караются, либо же вообще блокируются в зачатке».

ООН и Совет Безопасности никак не реагируют на нарушение прав человека и международного законодательства в Ливии. Объяснить это несложно – миротворческие организации ангажированы Западом и действуют предвзято.

Важно и то, что в Ливии, по мнению Милонова, «возрождается и перевоплощается ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), действующие на территории ПНС экстремистские группировки абсолютно неподвластны ни Сарраджу, ни ООН, ни кому-либо еще, они не следуют никаким нормам международного права».

В заключение парламентарий отметил, что «псевдо-государство пытается скинуть законное правительство только потому что марионетки и террористы, которые действуют якобы от лица ливийского народа, пользуются поддержкой США». ООН в соответствии с уставом обязана принять меры, направленные на урегулирование ситуации и восстановление мира в Ливии, но продолжает бездействовать. Тем самым международная организация себя дискредитирует, что может поставить под вопрос само ее существование.